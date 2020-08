Juventus, nuovo nome il centrocampo: ha già giocato in Serie A (Di martedì 25 agosto 2020) 33 presenze, un gol e un assist. Titolare anche nella finale di Champions League, terminata, purtroppo per lui, fra le lacrime. Leandro Paredes torna ad essere un obiettivo di mercato della Juventus. Dopo aver lasciato l'Italia nel 2017 per andare allo Zenit dalla Roma, l'argentino potrebbe tornare in Serie A, questa volta a vestire il bianconero della squadra di Torino.Juventus: Paredes per il centrocampocaption id="attachment 902645" align="alignnone" width="566" Paredes (getty images)/captionCome riporta Sky, Paredes, che dal gennaio del 2019 milita nel Paris-Saint Germain, col quale si è legato per quattro anni, sarebbe l'obiettivo possibile della Juventus. Il classe 1994 piace da tempo alla dirgienza bianconera ma molto dell'operazione dipenderà anche dal club parigino a da mister ... Leggi su itasportpress

