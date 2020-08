Juventus Higuain, addio sempre più vicino: si va verso la risoluzione (Di martedì 25 agosto 2020) Juventus Higuain, addio sempre più vicino: si va verso la risoluzione, il Pipita è sempre più distante da Torino Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus. L’attaccante bianconero – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -, va verso la risoluzione dell’attuale contratto in scadenza nel 2021. L’accordo da raggiungere è davvero complesso, in ballo c’è un contratto che scade tra un anno e oltre 7 milioni di euro a cui l’argentino non vuole rinunciare. Cosa succederà? Al momento si tratta, la rifondazione Juventus è ... Leggi su calcionews24

