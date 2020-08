Juventus, Cristiano Ronaldo suona la carica: “La nuova stagione sta arrivando” (Di martedì 25 agosto 2020) Ieri è stato il primo giorno di allenamento pre campionato agli ordini del nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo, forte della convocazione di Fernando Santos con il Portogallo per le partite contro Croazia e Svezia, è pronto per iniziare la nuova stagione (la terza con la maglia bianconera) al meglio. Su Instagram, infatti, il portoghese ha postato uno scatto che lo ritrae nel centro sportivo della Continassa durante una seduta di allenamento con annessa didascalia: “La nuova stagione sta arrivando”. Visualizza questo post su Instagram New season is coming 💪🏽 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo ... Leggi su sportface

