Juventus, Andrea Pirlo fa fuori Gonzalo Higuain: “È stato messo da parte” (Di martedì 25 agosto 2020) Andrea Pirlo ha parlato per la prima volta da allenatore della Juventus, annunciando anche l’addio di Gonzalo Higuain. “Mercato? Sono l’allenatore ed è normale che voglia certi tipo di giocatori. Sto parlando con la società, abbiamo degli obiettivi, però non vengo qua a dirli a voi. Sono l’allenatore ed è giusto che abbia certe idee in testa e certi giocatori come obiettivi. Se ci sarà molto da cambiare? No, vedremo. Poco tempo? In effetti c’è pochissimo tempo perché già in questo fine settimana andranno in Nazionale. Dovremo sfruttare tutti i momenti per arrivare preparati. Magari raggiungere lo spirito di coesione della Juventus di Conte, mi piacerebbe riportare questo dna del lavoro del sacrificio e ... Leggi su calciomercato.napoli

