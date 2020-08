Juve, c’è già intesa tra Pirlo e Ronaldo dopo il primo incontro (Di martedì 25 agosto 2020) Juve, c’è già intesa tra Pirlo e Ronaldo dopo il primo incontro. Si riparte, Higuain va verso la risoluzione del contratto Il primo giorno della nuova stagione è scivolato via senza intoppi in casa Juventus. I bianconeri – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – si sono ritrovati per ripartire da Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico – si legge in prima pagina – ha già incontrato Cristiano Ronaldo: dopo il primo colloquio tra i due c’è stata subito l’intesa giusta. Situazione Higuain: l’argentino è sempre più lontano da Torino, si va ... Leggi su calcionews24

ZZiliani : C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole: il mondo Juve che denuncia la mala gestione (eufemismo) del club Juve. - juventusfc : C'è solo un posto dove seguire la prossima stagione: ?? la nuova splendida App Juventus, con Juventus TV integrata!… - ZZiliani : Ha cominciato a piangere ad Arezzo perchè la Juve l’aveva mandato in C perdendo in casa con lo Spezia, e tra Bergam… - emigrante81 : RT @ZZiliani: C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole: il mondo Juve che denuncia la mala gestione (eufemismo) del club Juve. - carlo66608300 : RT @ZZiliani: C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole: il mondo Juve che denuncia la mala gestione (eufemismo) del club Juve. -

