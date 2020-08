Juve, caccia a un nuovo terzino destro: occhi su Dest ma Pirlo ne ha chiesto un altro (Di martedì 25 agosto 2020) La Juventus cerca un nuovo terzino Destro. Bellerin è il prescelto di Pirlo ma la Juve pensa a Dest dell'Ajax Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Juve caccia Tuttosport - Juventus a caccia di un centrocampista: Locatelli in pole Goal.com Juve Dzeko, la settimana decisiva: manca l’accordo con i giallorossi

Juve Dzeko, la settimana decisiva: manca l’accordo con i giallorossi, ma ormai il bosniaco sembra aver già detto sì ai bianconeri La Juventus è a caccia della punta da regalare ad Andrea Pirlo. L’atta ...

SALERNITANA: ecco chi è Veseli, lanciato da Ferguson e a caccia di riscatto

L'arrivo di Frederic Veseli ha diviso la tifoseria granata, come sempre accade quando c'è un nuovo acquisto: da un lato chi rammenta le tante presenze in Nazionale e nella serie A italiana, dall'altro ...

