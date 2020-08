Juve, Andrea Pirlo: 'Dybala mai stato sul mercato. Higuain? Ciclo finito. Porterò entusiasmo' (Di martedì 25 agosto 2020) La nuova stagione della Juve targata Andrea Pirlo è ufficialmente iniziata oggi. E nella sala stampa dell'Allianz Stadium, il neo tecnico risponde alle domande dei giornalisti. E presenta la stagione. ... Leggi su gazzetta

juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Pirlo con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium! LIVE su @JuventusTV… - notiziepiemont : Pirlo: «Questione di entusiasmo e forza» - isaleclerc16 : RT @juventusfc: Comincia l'incontro di Mister #Pirlo con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium! LIVE su @JuventusTV #OneTouchAwayFro… - Grace_7jnr : RT @juventusfc: Comincia l'incontro di Mister #Pirlo con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium! LIVE su @JuventusTV #OneTouchAwayFro… - hesxns : RT @La_Bianconera: Per tornare alla #Juve Igor #Tudor ha pagato di tasca sua parte dell'indennizzo all'Hajduk Spalato: bianconero nel sangu… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Andrea

Prima conferenza stampa ufficiale di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus. L’ex centrocampista della nazionale, al suo primo incarico da tecnico, ha parlato alla stampa promettendo in primis di ...TORINO - "Sono convinto di essere al posto giusto al momento giusto". Prima conferenza stampa di Andrea Pirlo da allenatore della Juve. "Non ho avuto neanche il tempo di pensare al passaggio dall'Unde ...