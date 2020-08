Jordan, il gatto ladro della Pennsylvania che ruba solo scarpe (Di martedì 25 agosto 2020) Sei anni, occhi verdi, professione ladro: è l’identikit di Jordan, il gatto cleptomane più chiacchierato (e famoso) d’America, che su Facebook vanta un circolo di 16800 fan adoranti (Jordan The Feline Cat Burglar) in costante crescita. A far sorridere e suscitare tante attenzioni è la natura dei furti di questo affascinante fuorilegge a quattro zampe, specializzato in scarpe. Jordan, il felino appassionato di scarpe in un momento di relax Un criminale shoeaholic Sì, avete capito bene, Jordan ha un passione precisa per sneakers, pantofole, ciabattine da spiaggia e chi più ne ha più ne metta. Si muove con il favore delle tenebre, come ogni ladro professionista che si rispetti, e ... Leggi su iodonna

ValentinaC : Jordan, il gatto che ha rubato 50 paia di scarpe - amoanimali1 : Jordan, il gatto che ha rubato 50 paia di scarpe - tuttozampe : Jordan, il gatto che ha rubato 50 paia di scarpe - - Mimosa13Me : “Jordan è un gatto che ogni notte esce di casa e ruba le scarpe del vicinato” Sei fantastico #Jordan??… -

Ultime Notizie dalla rete : Jordan gatto Gatto feticista e cleptomane ha rubato più di 50 paia di scarpe La Stampa il gatto jordan 1

Una passione diventata un «crimine». Ad Altoona, in Pennsylvania, c'è un gatto con una mania davvero incontrollabile per le scarpe. Gli piace ogni genere e modello, dalle ciabatte agli scarponcini pas ...

Gatto feticista e cleptomane ha rubato più di 50 paia di scarpe

Una passione diventata un «crimine». Ad Altoona, in Pennsylvania, c'è un gatto con una mania davvero incontrollabile per le scarpe. Gli piace ogni genere e modello, dalle ciabatte agli scarponcini pas ...

Una passione diventata un «crimine». Ad Altoona, in Pennsylvania, c'è un gatto con una mania davvero incontrollabile per le scarpe. Gli piace ogni genere e modello, dalle ciabatte agli scarponcini pas ...Una passione diventata un «crimine». Ad Altoona, in Pennsylvania, c'è un gatto con una mania davvero incontrollabile per le scarpe. Gli piace ogni genere e modello, dalle ciabatte agli scarponcini pas ...