Joe Biden denunciato per abusi sessuali in diretta tv. Puntata sparita, l’anti-Trump non si tocca (Di martedì 25 agosto 2020) Su Joe Biden, il candidato dem “paladino” della libertà e del Bene assoluto contro Donald Trump, pende una pesante accusa di molestie sessuali. Lo avete già letto? Probabilmente no. Perché ai tempi dei media mainstream, la comunicazione si indirizza in modo subdolo. Si urla la notizia per i nemici, si tace per gli amici. Lei si chiama Tara Reade e potrebbe diventare quello che Monica Lewinski è stata per Bill Clinton. La signora Reade è stata segretaria dell’attuale candidato alla Casa Bianca. Nell’aprile scorso ha presentato una denuncia contro Biden. Nel 1993, quando Tara lavorava nell’ufficio del Senato di Biden, lui fece in modo di incontrarla e abusò di lei. La denuncia della donna è dettagliata. «Mi mise contro ... Leggi su secoloditalia

