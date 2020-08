Jasmine Carrisi sogna Sanremo ma senza Albano Carrisi: “Insieme magari no…” (Di martedì 25 agosto 2020) Jasmine Carrisi ha ormai deciso di seguire le orme del padre e di gettarsi a capofitto nella musica senza parò mettere da parte l’università. La figlia nata dall’amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso sembra così convinta di voler crescere musicalmente e sogna il grandissimo palco del Festival di Sanremo nel suo futuro. L’uscita dell’ultimo singolo “Ego” ha confermato così quanto Jasmine Carrisi sia pronta a dedicarsi quasi completamente al mondo della musica, spiegando e raccontando al settimanale Nuovo quanto sia pronta e determinata. Nonostante l’insicurezza inziale, il suo brano ha da subito trovato ... Leggi su giornal

infoitcultura : Jasmine Carrisi confessa su Al Bano: ” Non è il massimo…” - infoitcultura : Jasmine Carrisi e Biondo: un incontro che fa sospettare i fan - zazoomblog : Jasmine e Bido notte brava per i figli di Albano Carrisi e Loredana Lecciso - #Jasmine #notte #brava #figli… - zazoomblog : Jasmine Carrisi confessa su Al Bano: ” Non è il massimo…” - #Jasmine #Carrisi #confessa #Bano: - fumasterni : Tale madre tale figlia. Chi non mostra non vende ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi Jasmine Carrisi in bikini su Instagram: bella come mamma Loredana Lecciso DiLei La notte brava di Jasmine Carrisi e Bido: il party a Cellino San Marco

Come abbiamo avuto moto di raccontare anche in occasione della pubblicazione di altri articoli, l’estate dei membri della famiglia Carrisi a Cellino San Maro sembra essere davvero molto, ma molto movi ...

Jasmine Carrisi spiattella tutto: “Con il figlio di Gianni Morandi vorrei…”

Jasmine Carrisi ha scelto quest’estate per lanciare il suo primo singolo. Con “Ego“, la figlia di Albano e Loredana Lecciso entra nel mondo della musica. Nel giro di pochissimo tempo, il singolo della ...

Come abbiamo avuto moto di raccontare anche in occasione della pubblicazione di altri articoli, l’estate dei membri della famiglia Carrisi a Cellino San Maro sembra essere davvero molto, ma molto movi ...Jasmine Carrisi ha scelto quest’estate per lanciare il suo primo singolo. Con “Ego“, la figlia di Albano e Loredana Lecciso entra nel mondo della musica. Nel giro di pochissimo tempo, il singolo della ...