Jacob Blake è paralizzato | le condizioni dell’afroamericano colpito dagli spari di un agente alla schiena Proteste nel Wisconsin

Jacob Blake, l'afroamericano colpito dagli spari alla schiena esplosi da un agente di polizia a Kenosha, in Wisconsin, è paralizzato dalla vita in giù. Il padre del 29enne al Chicago Sun-Times ha spiegato che suo figlio ha "otto buchi" sul corpo e i medici non sanno al momento se la paralisi sarà permanente. L'episodio ha riacceso le Proteste negli Stati Uniti contro il razzismo e la brutalità della polizia nate dopo la morte di George Floyd e legate al movimento Black Lives Matter. Per la secondo notte consecutiva a Kenosha la polizia ha sparato gas lacrimogeni contro le centinaia di persone che non hanno rispettato il coprifuoco,

