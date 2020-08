‘Isa e Chia Cafè’, l’angolo delle chiacchiere in libertà (25/08/20) (Di martedì 25 agosto 2020) Ben ritrovati all’Isa e Chia Café, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle loro Chiacchiere in libertà. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buone Chiacchiere! L'articolo ‘Isa e Chia Cafè’, l’angolo delle Chiacchiere in libertà (25/08/20) proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia

zazoomblog : ‘Isa e Chia Cafè’ l’angolo delle chiacchiere in libertà (24-08-20) - #Cafè’ #l’angolo #delle #chiacchiere - infoitcultura : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sotto accusa: le foto che hanno scatenato la polemica del web! | Isa e Chia - zazoomblog : ‘Isa e Chia Cafè’ l’angolo delle chiacchiere in libertà (23-08-20) - #Cafè’ #l’angolo #delle #chiacchiere - _peppe_93 : @valenti87240393 @Laurettax Scusate, le dichiarazioni riportate su Isa e Chia, ci sono o no sul giornale? - zazoomblog : ‘Isa e Chia Cafè’ l’angolo delle chiacchiere in libertà (19-08-20) - #Cafè’ #l’angolo #delle #chiacchiere -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Isa Chia ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia