Irene Capuano, Christian le ha regalato un anello di fidanzamento: ecco perché non lo indossa (Di martedì 25 agosto 2020) Irene Capuano non ha ancora indossato l’anello di fidanzamento che il fidanzato Christian le ha regalato, su Instagram spiega il motivo Torna ad attirare l’attenzione del gossip Irene Capuano, divenuta nota per aver partecipato ad una delle passate edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A Uomini e Donne l’ex corteggiatrice era riuscita a fare breccia nel cuore di Luigi Mastroianni. Dopo essere usciti insieme dalla trasmissione sembravano più innamorati e felici che mai. Sui social si mostravano sempre più complici, con il passare del tempo però le cose tra loro sono cambiate. Dopo la rottura ai fan ... Leggi su nonsolo.tv

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #IreneCapuano racconta com’è nata la sua storia con #ChristianGalletta e mostra l’anello di fidanz… - GossipItalia3 : UeD Irene Capuano senza anello Christian: motivo, poi frecciatina a Luigi? #gossipitalianews - zazoomblog : UeD Irene Capuano senza anello Christian: motivo poi frecciatina a Luigi? - #Irene #Capuano #senza #anello - IsaeChia : #LorenzoRiccardi e #ClaudiaDionigi commentano la fine delle storie tra #GiovannaAbate e #SammyHassan e… - dailynews_24 : Uomini e Donne: Claudia Dionigi e l’allontanamento da Irene Capuano -

Ultime Notizie dalla rete : Irene Capuano Uomini e Donne, Irene Capuano: velata frecciatina diretta a Luigi Mastroianni? DailyNews 24 UeD Irene Capuano senza anello Christian: motivo, poi frecciatina a Luigi?

Terminato UeD, Irene Capuano ha iniziato una relazione con Luigi Mastroianni che purtroppo è finita dopo un po’ di tempo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è invaghita quasi subito dell’ex tron ...

Nilufar Addati: "Ho contratto il Covid-19"

Camilla Mangiapelo: "Felice con Riccardo, con Nilufar Addati incompatibilità di dimensioni epiche” La ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde alle domande "scomode" dei fan riguardo alla conviven ...

Terminato UeD, Irene Capuano ha iniziato una relazione con Luigi Mastroianni che purtroppo è finita dopo un po’ di tempo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è invaghita quasi subito dell’ex tron ...Camilla Mangiapelo: "Felice con Riccardo, con Nilufar Addati incompatibilità di dimensioni epiche” La ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde alle domande "scomode" dei fan riguardo alla conviven ...