Ippolito (Spallanzani): “Speranza per vaccino e nuove cure. Il nostro sistema sanitario oggi è preparato” (Di martedì 25 agosto 2020) Ippolito (Spallanzani): “Speranza per vaccino e nuove cure. Il nostro sistema sanitario oggi è preparato” “Il virus esiste, circola, è tra noi, non è mutato”. Lo ha affermato il professore Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, in un’intervista al quotidiano Il Messaggero. Ma il sistema sanitario italiano è molto più preparato oggi a gestire una nuova ondata di epidemia di Coronavirus rispetto alle prime fasi della pandemia. “Dobbiamo resistere sei mesi” ha dichiara il direttore, finché non ... Leggi su tpi

zazoomblog : Ippolito (direttore Spallanzani): “Resistiamo per sei mesi contro il Covid” - #Ippolito #(direttore #Spallanzani): - Fredericknapoli : Vaccino coronavirus, via ai test allo Spallanzani. Ippolito: “Italia protagonista in questa guerra”. La prima volon… - PinoDElia1 : RT @radioalfa: Allo Spallanzani prima inoculazione vaccino italiano covid. Direttore Ippolito '24 settimane per prima fase' - ONDANEWSweb : Covid-19. Al via allo 'Spallanzani' di Roma la sperimentazione del vaccino, Ippolito: 'Italia protagonista' -… - Herbert403 : Vaccino coronavirus, via ai test allo Spallanzani. Ippolito: “Italia protagonista in questa guerra”. La prima volon… -