Invitato alle nozze ha il Covid: 56 contagiati, una morta. Burioni: "Una storia che insegna" (Di martedì 25 agosto 2020) In Usa, dopo un matrimonio, 56 invitati sono risultati positivi a Covid-19. “Su 65 invitati la maggior parte è risultata positiva e una donna, che non ha partecipato all’evento, è morta venerdì scorso. Questa è l’ennesima storia che ci insegna quanto sia importante stare attenti”: a sottolinearlo è il virologo Roberto Burioni, che in un articolo pubblicato su ‘MedicalFatcs.it’, racconta la vicenda accaduta negli Stati Uniti. Un evento dal triste epilogo che deve servire da monito: “Molti sanno che il matrimonio comporta numerose incognite, ma in questo momento dobbiamo sottolinearne una supplementare - rimarca Burioni - il contagio da Covid-19 se non si rispettano le regole”.“Il 7 ... Leggi su huffingtonpost

