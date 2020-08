Investita sulle strisce mentre andava a Messa: così è morta Cecilia (Di martedì 25 agosto 2020) Investita sulle strisce mentre andava a Messa: così è morta Cecilia. Dopo 24 ore in agonia, l’anziana, 94 anni, è deceduta in ospedale Cecilia Populin, 94 anni, era da sempre dedita alla Chiesa e ogni giorno attraversava via Sandro Gallo per recarsi nella parrocchia di Sant’Antonio al Lido (Venezia). Anche il giorno in cui è … L'articolo Investita sulle strisce mentre andava a Messa: così è morta Cecilia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitinterno : Caserta, donna investita e uccisa sulle strisce. Preso il pirata fuggito: senza patente da 12 anni - GaiaGuasp : @Sarinski_ @lukeskiva Sono stata investita mentre camminavo sulle strisce accanto al mio cane. Per lo spavento, lei… - stefanofloriani : @11mici @__SAMU_ITALIA__ @Virus_01001 @GianniMosella @abettine @rositaperoli ...troppo difficile capire ... Se gli… - QuiNewsElba : Anziana investita da un'auto sulle strisce | Cronaca #Portoferraio #Elba -

Ultime Notizie dalla rete : Investita sulle Investita sulle strisce davanti alla chiesa, Cecilia non ce l'ha fatta: morta dopo 24 ore di... Il Gazzettino Elezioni. Mambretti: “Debito pubblico ‘buono’ se serve per valorizzare i rioni”

LECCO – “È giunto il momento di sfatare il mito che la creazione di debito pubblico per fare investimenti sia negativo; le accuse della coalizione di Gattinoni sugli investimenti del passato delle Giu ...

Investe un ciclista sulla Litoranea a Sabaudia e scappa: caccia all’auto pirata

Investe un ciclista e scappa. È caccia all’auto pirata che stamani lungo la Litoranea a Sabaudia ha investito un ciclista in sella alla propria bicicletta ed è fuggita senza fermarsi a prestare soccor ...

LECCO – “È giunto il momento di sfatare il mito che la creazione di debito pubblico per fare investimenti sia negativo; le accuse della coalizione di Gattinoni sugli investimenti del passato delle Giu ...Investe un ciclista e scappa. È caccia all’auto pirata che stamani lungo la Litoranea a Sabaudia ha investito un ciclista in sella alla propria bicicletta ed è fuggita senza fermarsi a prestare soccor ...