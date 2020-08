Inutile cercare il filo d'Arianna dentro Tenet, giocattolone ermetico di Nolan (Di martedì 25 agosto 2020) Chi non ha voglia di rompere la lunga astinenza da film in sala con un action-movie d’autore da 200 milioni di dollari? È facile prevedere che il “Tenet” di Christopher Nolan, dai suoi settecento schermi italiani, trionferà a mani basse in questa riapertura plenaria dei cinema di fine agosto.Annunciato con grande strepito – più o meno come tutti i lavori di un cineasta fuori catalogo uso a scomodare metafisica ed epistemologia perfino alle prese con la trilogia di “Batman”- di “Tenet” finora si sapeva ben poco. Nolan governa anche il marketing da enigmista par suo: rivelati solo gli interpreti (John David Washington, figlio di Denzel e consacrato da “BlacKkKlansman”, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Michael Caine, Elizabeth Debicki), noto ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Inutile cercare il filo d'Arianna dentro Tenet, giocattolone ermetico di Nolan - IPuntato : @LuiginoCicero @stanzaselvaggia @scanzi @lucatelese @fattoquotidiano Eppure te l'avevo detto di cercare da solo pri… - MaxMiglietta2 : RT @Claudio38748087: TANTO E' INUTILE CERCARE DI FARLI RAGIONARE Nel giro di poco tempo la Sicilia diventerà un'altra Lombardia Ma non vi… - BufalaBufla : @CinziaFufy74 @intuslegens Se si chiamano 'monouso' un motivo ci sarà. Già riutilizzarla comporta un rischio. Parla… - 62_salvatore : @matteosalvinimi Stai tranquillo, quando coraggiosamente avete chiuso quasi tutte le chiese invece di portare un po… -

Ultime Notizie dalla rete : Inutile cercare Inutile cercare il filo d'Arianna dentro Tenet, giocattolone ermetico di Nolan L'HuffPost Inutile cercare il filo d'Arianna dentro Tenet, giocattolone ermetico di Nolan

Chi non ha voglia di rompere la lunga astinenza da film in sala con un action-movie d’autore da 200 milioni di dollari? È facile prevedere che il “Tenet” di Christopher Nolan, dai suoi settecento sche ...

Chi non ha voglia di rompere la lunga astinenza da film in sala con un action-movie d’autore da 200 milioni di dollari? È facile prevedere che il “Tenet” di Christopher Nolan, dai suoi settecento sche ...