Intervista in canoa sulle acque di Ridracoli: il Parco nazionale delle Foreste casentinesi sull'ammiraglia Rai (Di martedì 25 agosto 2020) Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi, a corollario di una stagione turistica con numeri straordinari, sarà baricentrico ad una puntata de 'L'Italia che non sai', in onda nel preserale dell'... Leggi su forlitoday

Ultime Notizie dalla rete : Intervista canoa Intervista in canoa sulle acque di Ridracoli: il Parco nazionale delle Foreste casentinesi sull'ammiraglia Rai ForlìToday Presidente de Sousa soccorre donne ribaltate in canoa/ Video salvataggio: si tuffa e…

Presidente del Portogallo de Sousa si tuffa in mare e soccorre due giovani bagnanti in difficoltà: il video del salvataggio diventa virale Incredibile gesto eroico, quello messo in atto dal presidente ...

Portogallo, il presidente Rebelo de Sousa si tuffa in mare per soccorrere due bagnanti VIDEO

Il presidente del Portogallo sta rilasciando un’intervista su una spiaggia. Si accorge che due giovani turiste sono in difficoltà. Malgrado i suoi 71 anni, si è tuffato per aiutarli. Marcelo Rebelo de ...

Presidente del Portogallo de Sousa si tuffa in mare e soccorre due giovani bagnanti in difficoltà: il video del salvataggio diventa virale Incredibile gesto eroico, quello messo in atto dal presidente ...Il presidente del Portogallo sta rilasciando un’intervista su una spiaggia. Si accorge che due giovani turiste sono in difficoltà. Malgrado i suoi 71 anni, si è tuffato per aiutarli. Marcelo Rebelo de ...