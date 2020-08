Inter, Tyc Sports: “Suning chiede supporto economico al presidente cinese per Messi” (Di martedì 25 agosto 2020) L’Inter può sognare Lionel Messi? Sempre più insistenti le voci che parlano di un addio dell’argentino al Barcellona con il comunicato ufficiale che dovrebbe arrivare in queste ore secondo i media locali. L’ultima bomba arriva da Tyc Sports che conferma l’Interesse dei nerazzurri rivelando dei retroscena quasi clamorosi: “Suning avrebbe chiesto un appoggio economico al presidente cinese Xi Jinping per tentare l’assalto a Messi, considerato un traino enorme per il miglioramento dell’immagine della Cina in tutto il mondo”. Sempre secondo Tyc Sports“la risposta sarebbe stata positiva”. #Inter Desde Italia, aseguran que el Nerazzurro habría buscado el apoyo ... Leggi su sportface

