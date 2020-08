Inter, La Russa: “Allegri? Altro juventino. Meglio Zenga” (Di martedì 25 agosto 2020) “La Juve ha il miglior giocatore del mondo e ha fatto schifo in Europa. Mi viene da ridere quando vedo la gente arrampicarsi sugli specchi per giustificare il fatto che l’Inter è andata in finale. Allegri? Un Altro juventino… allora prendiamo Zenga, è più scarso ma Meglio lui. Quello che non mi piace è che c’è un atteggiamento particolare nei confronti dell’Inter. Conte non ha perdonato all’Inter Eriksen e la mancata presenza di Dzeko. Spero che si mettano d’accordo”. Lo ha dichiarato il vice presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso dell’Inter, ospite nello studio di Sportitalia. Nella giornata di oggi è in programma l’incontro tra Steven ... Leggi su sportface

