Inter, è il Conte day (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA - Ore decisive per il futuro di Antonio Conte . Il tecnico dovrà decidere insieme ai vertici societari se il suo futuro porti ancora all'Inter , dovrà capire se ci siano ancora margini per ... Leggi su corrieredellosport

CorSport : '#Conte ha perso 30 milioni in una truffa in Inghilterra' ?? - SkySport : Inter, Allegri aspetta notizie: preferisce i nerazzurri al Psg - repubblica : Inter, Antonio Conte vittima di una presunta truffa: spariti 30 milioni di euro [di FRANCO VANNI] - pccpla : RT @GnocchiGene: Inter, Conte truffato per 30 milioni. Solidarietà di Ausilio:” Ti capisco benissimo Antonio. A me rifilarono Gabigol”. #25… - luigimarti1 : Se #Conte si dimette deve rinunciare a 50 milioni di euro.. Se #Zhang lo caccia gli deve dare 50 milioni di euro..… -