Inni a Mussolini e post contro il 25 aprile: il candidato di Forza Italia e Italia Viva a Corsico nella bufera (Di martedì 25 agosto 2020) Un video di Benito Mussolini col commento: “Ciao Nonno! Ti verrò a trovare al più presto”. E ancora: “Lo andrò a trovare presto a Predappio”. Il 25 aprile come “lutto nazionale”. Diversi post, risalenti a molti anni fa, pubblicati su Facebook da Roberto Mei, hanno scatenato la polemica sul candidato sindaco di Corsico, appoggiato da Forza Italia e da Italia Viva. L’alleanza tra il partito di Silvio Berlusconi e quello di Matteo Renzi, una sorta di prova tecnica d’intesa, aveva già suscitato la bagarre politica, ora rinfocolata dagli omaggi a Mussolini dell’uomo scelto persino dai renziani come possibile ... Leggi su ilfattoquotidiano

Stefano Sala è di una civica sostenuta dalla Lega. L’Anpi: si ponga in Prefettura la discriminante antifascista ...Alcuni dei post pubblicati sul proprio profilo social dal candidato sindaco Stefano Sala, in lizza a Capriano del Colle con la civica «Vivere Capriano e Fenili» stanno scatenando in queste ore polemic ...