Indici di Borsa all’insegna della volatilità: quali sono gli scenari dei prossimi mesi? (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiL’esplosione della pandemia ha segnato, profondamente, non solo l’ambito sanitario e le abitudini dei cittadini di tutto il mondo, costretti a rivedere il proprio stile di vita attuando comportamenti virtuosi atti a contenere il diffondersi del virus. L’emergenza sanitaria, infatti, ha mostrato i propri segni anche in ambito finanziario, come si è potuto constatare con i pesanti cali registrati nel mese di marzo. L’esempio più lampante, in tal senso, l’ha offerto proprio il listino azionario di Milano, che fece registrare un pesantissimo tonfo all’indomani del primo decreto emanato dal governo per cercare di arginare il diffondersi del virus: -17% in un’unica seduta. Un trend seguito, a stretto giro di posta, dalla maggior parte dei listini internazionali, seppur con intensità ... Leggi su anteprima24

Marco17653286 : @boothenry1 @Cambiacasacca Esistono fondi passivi ETF a basso costo che fanno mediamente l'8% perché copiano indici… - InvestimentiBNP : S&P 500 registra nuovi massimi storici e gli indici europei proseguono nella fase di debolezza. Inoltre Donald Trum… - PJ_Fotografo : RT @PjRisk: Nuovo #Video su #EasyTrading : - iBrokerIT : Luca Stellato in un Webinar Esclusivo e Gratuito dedicato alle Opzioni sugli Indici di Borsa. e al protocollo oper… - simposioixprime : Le nubi sulla ripresa Usa piegano gli indici Ue, Piazza Affari chiude a -1,4% -

Ultime Notizie dalla rete : Indici Borsa Le Borse di oggi, 21 agosto. Frenano gli indici Pmi dell'Eurozona, listini in calo la Repubblica I protagonisti di oggi a Piazza Affari e i rating degli analisti

I mercati sono in ripresa. Al giro di boa delle 12.30 (in realtà qualche minuto dopo, per la precisione) il Ftse mib sfruttava un +0,6% di vantaggio. Un trend che accomunava l’indice italiano al resto ...

FTSEMib, rialzo di mezzo punto percentuale a metà seduta

Resta positivo il trend per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee, dopo i forti rialzi messi a segno nella seduta di ieri. Alexis Bienvenu - gestore di La ...

I mercati sono in ripresa. Al giro di boa delle 12.30 (in realtà qualche minuto dopo, per la precisione) il Ftse mib sfruttava un +0,6% di vantaggio. Un trend che accomunava l’indice italiano al resto ...Resta positivo il trend per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee, dopo i forti rialzi messi a segno nella seduta di ieri. Alexis Bienvenu - gestore di La ...