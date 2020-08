India boicotta Huawei e gli altri fornitori cinesi di apparecchiature per tlc (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – L’India starebbe boicottando le società cinesi attive nel settore delle telecomunicazioni, come Huawei e ZTE, e lasciando intendere che non permetterà loro di penetrare il mercato domestico, soprattutto per lo sviluppo del 5G. E’ quanto riporta il Financial Times, citando l’acuirsi della crisi ai confini dei due Paesi. Formalmente, né il governo di Nuova Delhi né il Premier Narendra Modi hanno espresso una posizione pubblica in questo senso. Il quotidiano finanziario britannico parla piuttosto di un atteggiamento di diffidenza nei confronti degli investimenti cinesi in infrastrutture sensibili. La tendenza all‘ostruzionismo emergerebbe invece con più evidenza dall’atteggiamento dei funzionari pubblici e dei Ministeri ... Leggi su quifinanza

