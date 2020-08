Incinta al sesto mese morta a Cosenza, 11 indagati tra medici e infermieri (Di martedì 25 agosto 2020) 11 indagati, tra medici e infermieri, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di una 34enne al sesto mese di gravidanza, avvenuta lo scorso 20 agosto all’ospedale Annunziata di Cosenza. La Procura lavora sull’accertamento di eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la donna si sarebbe presentata nel nosocomio lamentando forti dolori addominali, per poi essere dimessa dopo un trattamento terapeutico. Dopo due giorni, un nuovo accesso per un peggioramento delle sue condizioni, infine il decesso. Le indagini sarebbero scattate dopo la denuncia del marito. Donna Incinta morta al sesto mese: 11 indagati Sono 11, secondo quanto riporta ... Leggi su thesocialpost

