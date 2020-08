Incentivi per 122 milioni di euro per le imprese di trasporto che investono: come fare domanda (Di martedì 25 agosto 2020) Risorse che, come spiega il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2020pubblicato sulla Gazzetta ufficiale verranno suddivise in due periodi di incentivazione: il ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

Mov5Stelle : ??? @MicSodano ????? #skytg24 ?? 'In un periodo drammatico, ricevere un sussidio può essere, per un giovane, l'occa… - CarokCarolina : RT @ErminiaMazzoni: Napoli, città d’arte e bellezza, potrà beneficiare degli incentivi per risollevare il turismo previsti dal DL Agosto. N… - ananassobasso : RT @gspazianitesta: La prevenzione è l'unica strada per ridurre i rischi da calamità e gli incentivi fiscali sono il solo strumento per rea… - ErminiaMazzoni : Napoli, città d’arte e bellezza, potrà beneficiare degli incentivi per risollevare il turismo previsti dal DL Agost… - NotizieTN : Incentivi 2020/2021 per il rinnovo dei mezzi: scopri come presentare la domanda -