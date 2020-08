Incensurato ma con 5,4 kg di marijuana a bordo, elude l'alt dei carabinieri e si dà alla fuga: inseguito e arrestato (Di martedì 25 agosto 2020) Alcuni giorni fa, a Trinitapoli, i militari della locale stazione carabinieri hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un ventunenne Incensurato del luogo, trovato in possesso ... Leggi su foggiatoday

salidaparallela : RT @Umbria24: Giovane incensurato trovato con dosi di cocaina: arrestato - PaolaTacconi : RT @Umbria24: Giovane incensurato trovato con dosi di cocaina: arrestato - Umbria24 : Giovane incensurato trovato con dosi di cocaina: arrestato - incensurato_ : RT @CarloCalenda: Sono l'ex SMM del dottor Calenda, ha dimostrato di avere un'intelligenza e un senso dell'umorismo speciale, anche perché… - MuredduGiovanni : RT @magicaGrmente22: Al termine della rissa sono stati arrestati tre egiziani, uno di 29 anni e incensurato e gli altri due di 44 anni e co… -

Ultime Notizie dalla rete : Incensurato con

A Trinitapoli, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un ventunenne incensurato del luogo, trovato in possesso di circa 5,4 chili ...Alcuni giorni fa, a Trinitapoli, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un ventunenne incensurato del luogo, trovato in possesso ...