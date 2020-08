Incendio in Sardegna: paura a Budoni. Evacuati villaggi turistici – VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Nella notte maxi-Incendio in Sardegna: a Budoni, piccolo comune della provincia di Sassari, Evacuati due villaggi turistici. Continuano a susseguirsi i grandi incendi dell’estate italiana. La penisola è sempre più colpita, sopratutto ove, nella stagione più calda dell’anno, le temperature schizzano verso gradi altissimi. Una flora, secca, intorno non controllata a dovere può prendere fuoco da un momento all’altro. È ciò che è successo in Sardegna nelle ore della scorsa notte. Esattamente a Budoni, conosciutissima località marittima dell’isola italiana. Un Incendio è divampato nella parte alta di Tanaunella, un borgo sulla costa nord orientale della ... Leggi su bloglive

Corriere : Incendio in Sardegna, evacuate 250 abitazioni di un villaggio turistico - TgrSardegna : ?? Incendio spaventoso nella notte alle porte di #Nuoro Mobilirate le forze in campo della Regione e di… - arcanodavvero : RT @Corriere: Incendio in Sardegna, evacuate 250 abitazioni di un villaggio turistico - CateCollovati : #sardegna. Un’estate da dimenticare . Forza e coraggio. Incendio in Sardegna, evacuate 250 abitazioni di un villag… - clawwdy : RT @Corriere: Incendio in Sardegna, evacuate 250 abitazioni di un villaggio turistico -