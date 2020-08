Incendio in Sardegna : evacuate 250 abitazioni (Di martedì 25 agosto 2020) Paura nella notte. Un violento Incendio è divampato in Sardegna esattamente nei villaggi turistici di Matt’ e Peru e Sa Raiga nella costa marittima ai confini con la Gallura. Circa 250 abitazioni sono state evacuate dopo lo scoppio dell’Incendio avvenuto nella serata di ieri intorno alle 22.30. Turisti ospitati in un teatro comunale I turisti dei villaggi turistici sono stati ospitati temporaneamente nell’anfiteatro comunale di Budoni in attesa di poter rientrare nelle loro case. Sono stati forniti acqua, disinfettanti e mascherine. I vigili del fuoco insieme ad alcuni volontari intervenuti prontamente hanno spento l’Incendio e già nelle prime ore del mattino un centinaio di turisti hanno fatto ritorno nelle casette mentre il resto una ... Leggi su quotidianpost

Corriere : Incendio in Sardegna, evacuate 250 abitazioni di un villaggio turistico - fanpage : ?? Centinaia di persone evacuate e migliaia di turisti in fuga - Corriere : Incendio in Sardegna, evacuate 250 abitazioni di un villaggio turistico - Giralux : RT @RaiNews: Fiamme in Sardegna #Budoni - QuotidianPost : Incendio in Sardegna : evacuate 250 abitazioni -