Incendi, esondazioni e nubrifagi. Le immagini dei disastri naturali che stanno attraversando l’Italia – il video (Di martedì 25 agosto 2020) Un Incendio a Budoni, in Sardegna. Un nubifragio che ha allegato le strade di Verone e ancora la pioggia che ha gonfiato d’acqua le strade di Cortina d’Ampezzo. Negli ultimi giorni diverse zone d’Italia si stanno confrontando con una serie di disastri naturali. Le immagini più impressionanti sono quelle arrivate dalla zona di Verona, dove il numero di alberi abbattuti dal vento e dalla pioggia è arrivato a 500. Secondo i Vigili del fuoco è solo un caso che nessuno si sia fatto del male: «Nessuno è rimasto ferito, possiamo parlare di un miracolo». In Sardegna invece al momento sono state evacuate circa 200 case. Leggi anche: Verona, il giorno dopo il nubifragio: alberi sradicati in centro città – Il ... Leggi su open.online

