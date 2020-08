In un gruppo leghista insulti sessisti ad Azzolina. La ministra: “Attacchi infimi” (Di martedì 25 agosto 2020) “Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi, subire attacchi volgari e abietti come questi”. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha pubblicato su Facebook gli insulti sessisti che le sono stati rivolti su un gruppo leghista nelle ultime ore. “È e sarà la mia battaglia. E la faremo a scuola. Educando le nuove generazioni al rispetto dell’altro, uomo o donna che sia, al pensiero critico, allo scambio di idee fatto con i contenuti e non con la volgarità”, scrive la ministra su Facebook. “Provo molta pena – aggiunge – per chi si esprime in questo modo e per chi alimenta questo tipo di reazione, parlando solo alla pancia e mai alla testa delle persone. ... Leggi su tpi

