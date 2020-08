In Alabama 500 contagi all’università dopo 7 giorni di lezioni. Fauci: “Per la Casa Bianca sono un guastafeste” (Di martedì 25 agosto 2020) Si era già guadagnata le prime pagine negli States e non solo per i Covid party organizzati dai suoi studenti, e ora l’Università dell’Alabama torna al centro delle cronache per la valanga di contagi che sono stati registrati nei primi sette giorni dal riavvio delle lezioni, con tempistiche che ogni Stato e distretto decide per sé. sono stati più di cinquecento: dai test effettuati dallo scorso mercoledì sono emersi 531 positivi tra alunni, docenti e personale. E il numero non tiene conto dei test d’ingresso che nel campus principale hanno rinvenuto 310 casi. Il rettore Stuart Bell ha però detto che il comportamento dei ragazzi non è da biasimare perché “la nostra sfida non ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus, all'Università dell'Alabama oltre 500 casi in una settimana

