Immobiliare USA, nuova impennata vendite case nuove a luglio (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Aumentano ancora a luglio le vendite di case nuove negli Stati Uniti. Il dato ha evidenziato un incremento del 13,9% a 901mila unità rispetto alle 791 mila unità di giugno. Le stime degli analisti erano invece per una risalita fino a 785mila unità (+1,3%). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti, secondo cui rispetto a luglio 2019 si registra un forte incremento del 36,3%. Leggi su quifinanza

