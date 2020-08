Immigrazione, Musumeci “Governo tace, ci rivolgeremo alla magistratura” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo centrale, che ha avuto notificato il provvedimento, non ha ritenuto di dover dare disposizioni alle forze dell'ordine e alle Prefetture per poter sgombrare i centri d'accoglienza in Sicilia, ma al tempo stesso entro le 48 ore non ha provveduto a impugnare l'ordinanza. Il che significa che ci troviamo davanti ad una palese omissione, perchè le precedenti due ordinanze le Prefetture le avevano regolarmente osservate”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, parlando dell'ordinanza di sgombero dei centri di accoglienza emanata dalla Regione.“Il mio – ha spiegato – non era un ultimatum. Un'ordinanza per avere effetto ha bisogno di una decorrenza: abbiamo dato 48 ore di tempo per poter liberare quei luoghi squallidi e poter ricollocare ... Leggi su liberoquotidiano

PaolaTavernaM5S : Qualcuno dica a #Musumeci che la gestione dell'immigrazione compete allo Stato non a lui. Piuttosto pensasse a far… - FratellidItalia : Immigrazione, Meloni: Bene Musumeci, ma blocco navale è unico modo per fermare una volta per tutte immigrazione cla… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Immigrazione, la mossa di #Musumeci.… - CorriereCitta : Immigrazione, Musumeci “Governo tace, ci rivolgeremo alla magistratura” - SoniaLaVera : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Amatrice, Conte contestato. Sure, cosa non to… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione Musumeci [Il caso] Immigrazione, il bluff del governatore Musumeci, gli attacchi di Salvini e la solitudine della ministra dell’Interno Tiscali Notizie Immigrazione, Musumeci “Governo tace, ci rivolgeremo alla magistratura”

in altre parti d’Italia o meglio ancora in Stati membri che in questo momento si girano dall’altra parte perchè sembra che il problema dell’immigrazione debba riguardare soltanto la Sicilia”. Musumeci ...

Migranti, Musumeci tira dritto e sfida lo Stato: «Sì a ordinanza o mi rivolgo a magistratura»

Il governatore siciliana in attesa per sapere se la sua ordinanza sulla chiusura di hotspot e centri di accoglienza potrà o meno essere attuata. E tuona: «No a campi di concentramento» PALERMO - Dice ...

in altre parti d’Italia o meglio ancora in Stati membri che in questo momento si girano dall’altra parte perchè sembra che il problema dell’immigrazione debba riguardare soltanto la Sicilia”. Musumeci ...Il governatore siciliana in attesa per sapere se la sua ordinanza sulla chiusura di hotspot e centri di accoglienza potrà o meno essere attuata. E tuona: «No a campi di concentramento» PALERMO - Dice ...