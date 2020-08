Immigrazione, Musumeci “Governo tace, ci rivolgeremo alla magistratura” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo centrale, che ha avuto notificato il provvedimento, non ha ritenuto di dover dare disposizioni alle forze dell'ordine e alle Prefetture per poter sgombrare i centri d'accoglienza in Sicilia, ma al tempo stesso entro le 48 ore non ha provveduto a impugnare l'ordinanza. Il che significa che ci troviamo davanti ad una palese omissione, perchè le precedenti due ordinanze le Prefetture le avevano regolarmente osservate”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, parlando dell'ordinanza di sgombero dei centri di accoglienza emanata dalla Regione.“Il mio – ha spiegato – non era un ultimatum. Un'ordinanza per avere effetto ha bisogno di una decorrenza: abbiamo dato 48 ore di tempo per poter liberare quei luoghi squallidi e poter ricollocare ... Leggi su iltempo

