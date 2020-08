Immigrati, Musumeci tira dritto: “Vanno sgomberati, pronto a ricorrere ai giudici” (Di martedì 25 agosto 2020) Palermo, 25 ago – “Da stamattina, a quanto apprendo, si è iniziato a svuotare l’hotspot di Pozzallo, dove alle 11 arriverà il nostro team per esaminare l’idoneità dei locali. I ricorsi notificati a mezzo stampa non producono effetti. Ma alzare la voce, a tutela della salute pubblica, evidentemente sì. Vedremo se in qualche giorno si ristabilirà la legalità”. Così il governatore siciliano Nello Musumeci annuncia su Facebook di aver disposto l’esecuzione della sua ordinanza di chiusura di tutti i centri accoglienza per arginare l’invasione di Immigrati, spesso positivi al coronavirus. Detto fatto, quindi: Musumeci aveva dato un ultimatum di due giorni al governo centrale, che invece ha tergiversato limitandosi a dire che la Regione siciliana non ... Leggi su ilprimatonazionale

LegaSalvini : SICILIA, TUTTI I MIGRANTI VIA ENTRO DOMANI. MUSUMECI SFIDA IL GOVERNO E L'EUROPA: IL TESTO DELL'ORDINANZA - LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA - SICILIA AL COLLASSO MUSUMECI: 'STATO FUORILEGGE, SE NON CHIUDONO HOT-SPOT IMMIGRATI MI RIVOLGERO' AI… - LegaSalvini : #SALVINI: #MUSUMECI E' UN UOMO LIBERO CHE HA DETTO NO A IMMIGRATI CLANDESTINI IN SICILIA - Zamberlett : RT @IlPrimatoN: Ultimatum al governo scaduto, Musumeci inizia dall'hotspot di Pozzallo: 'Sono io l'autorità sanitaria in Sicilia' https://… - cicciagatta : RT @Noiconsalvini: MATTEO #SALVINI PLAUDE ALL'ORDINANZA ANTI-IMMIGRATI DEL GOVERNATORE NELLO #MUSUMECI -