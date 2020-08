Ilary Blasi contro Monica Mosca: la replica della direttrice e la denuncia del Moige (Di martedì 25 agosto 2020) Ilary Blasi si scaglia contro Monica Mosca per la foto del Lato B della figlia minorenne Chanel Totti. La direttrice di 'Gente' replica alla presentatrice e arriva la denuncia del Moige Leggi su comingsoon

SirDistruggere : Instagram ufficiale di Ilary Blasi, per quelli 'il servizio fotografico era concordato con i genitori'. - berightbackxx : RT @catlatorre: Sono contenta che Totti e Ilary Blasi si siano ribellati alla copertina di 'Gente' mettendo al centro dell'attenzione non s… - Bubukoala : RT @catlatorre: Sono contenta che Totti e Ilary Blasi si siano ribellati alla copertina di 'Gente' mettendo al centro dell'attenzione non s… - claranovae : RT @masecrepassi: Poi bisogna distinguere ulteriormente perché Ilary Blasi all'epoca aveva sicuramente il consenso dei genitori per fare un… - _stillskye : RT @masecrepassi: Poi bisogna distinguere ulteriormente perché Ilary Blasi all'epoca aveva sicuramente il consenso dei genitori per fare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Totti e Ilary Blasi furiosi per la foto di Chanel: interviene Sonia Bruganelli DiLei Caso Chanel Totti, parla Selvaggia Lucarelli e svela un retroscena: "Allora nessuno fiatò"

Selvaggia Lucarelli ha commentato il fatto che sta tenendo banco sul web – e non solo – in questi giorni, stiamo parlando della copertina sulla rivista “Gente” con la foto di Chanel Totti e del suo la ...

Chanel Totti: la direttrice di Gente sulla foto del lato B: "Amareggiata per le reazioni"

Dopo la pubblicazione della foto di Chanel Totti sulla copertina di Gente, che aveva indignato Francesco Totti ed Ilary Blasi, la direttrice del giornale, Monica Mosca si è detta amareggiata per le re ...

Selvaggia Lucarelli ha commentato il fatto che sta tenendo banco sul web – e non solo – in questi giorni, stiamo parlando della copertina sulla rivista “Gente” con la foto di Chanel Totti e del suo la ...Dopo la pubblicazione della foto di Chanel Totti sulla copertina di Gente, che aveva indignato Francesco Totti ed Ilary Blasi, la direttrice del giornale, Monica Mosca si è detta amareggiata per le re ...