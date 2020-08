Il virus torna dalle ferie: ricoveri oltre quota mille. Scoppia il caos tamponi (Di martedì 25 agosto 2020) Maria Sorbi I nuovi positivi sono 953. Controlli in affanno: troppe richieste e molti esami senza esito certo Nessuna sorpresa sull'andamento dei contagi. Gli infetti Covid sono in aumento, come era prevedibile. Sicuramente i numeri saliranno nelle prossime settimane per l'effetto rientro dalle ferie. Il mazzo di carte si rimescola, chi è stato in Puglia e Sardegna torna in ufficio con i colleghi tornati dalla Riviera, dalla Grecia e via dicendo. E ovviamente nasceranno nuovi focolai. L'unica speranza è, come sostiene una parte dei virologi, che la potenza dell'infezione sia inferiore rispetto a marzo e aprile e scivoli via in maniera più blanda, senza arrivare a intasare terapie intensive e corsie d'ospedale. I casi positivi registrati ieri dal ministero della Salute sono 953 e aumentano ... Leggi su ilgiornale

