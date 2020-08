Il virus della poliomielite che si trova in natura è stato dichiarato eradicato in Africa (Di martedì 25 agosto 2020) Martedì la Commissione per la Certificazione Regionale Africana, un organismo indipendente internazionale, ha annunciato ufficialmente che il virus della poliomielite che si trova in natura è stato eradicato in Africa. La Commissione, che aveva ricevuto il mandato dall’Organizzazione Mondiale della Leggi su ilpost

Nell'estate della pandemia di Covid-19 l'attenzione resta alta non solo per proteggersi dal rischio di contagio, ma per districarsi nella giungla di misure adottate da governo e regioni per i rientri ...

Momento storico per l’Africa: dopo decenni di sforzi, da oggi è dichiarata libera dalla poliomielite

L’Africa sta per essere dichiarata libera dalla poliomielite, dopo anni di duro lavoro e impegno profuso da parte dei governi nazionali e locali, delle associazioni per la tutela della salute e dei vo ...

