Il video della bambina al largo con l’unicorno gonfiabile salvata dal traghetto (Di martedì 25 agosto 2020) Una bambina che si trovava su un gommone a forma di unicorno è stata portata al largo nel mare della Grecia e poi salvata da un traghetto. Il tutto è avvenuto domenica nella zona di mare al largo della città di Antirio nel Golfo di Corit. Secondo quanto viene riferito, la bambina tra i 4 e i 5 anni era “sfuggita all’attenzione dei genitori” – come fanno notare i media in questi casi – ed è stata portata via dalla riva a bordo del suo gommone a forma di unicorno. Quando i genitori si sono resi conto che la bambina non si vedeva più, hanno informato le autorità portuali che a loro volta hanno allertato il capitano del traghetto locale ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : Analisi chiarissima del prof. Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive in uno dei più importanti ospeda… - matteosalvinimi : Gli amici a quattro zampe sono parte della famiglia, NON giocattoli. Chi abbandona cani e gatti non è “Uomo”. Usiam… - acmilan : A thank you message from the 'Best Save of the Season' winner himself, @gigiodonna1! ?? Il messaggio di ringraziam… - araccontarlo : @nzingaretti SPIEGA LA TUA LINEA POLITICA, E RISPONDI SE POSSIBILE. ANNI ADDIETRO, UNA DELLE CARATTERISTICHE DEL S… - Gio72ga : RT @pasquino2000: Gli italioti del capitAno: la mascherina neanche a pagarli. Vabbè che saranno tutti congiunti, figli di padre diverso ma… -

Ultime Notizie dalla rete : video della Bolzano, il video della rissa al mercato della frutta. Sembra una scena di lotta greco-romana Alto Adige VIDEO. Due opere presentate in una serata: lo scrittore Cosimo Damiano Damato sugli scudi a Trani

È iniziata nel migliore dei modi la serie dei cinque incontri intitolati “Una Luna piena di Libri” organizzati presso la Libreria Luna di Sabbia nell’ambito degli appuntamenti letterari della “Trani t ...

Ted Lasso parla con José Mourinho nel nuovo video di Apple TV+

A chi chiedere un consiglio se si allena una squadra di calcio senza sapere nulla di calcio? A José Mourimho, ovvio! Ted Lasso, il protagonista della nuova serie comedy di Apple TV+, parla al telefono ...

È iniziata nel migliore dei modi la serie dei cinque incontri intitolati “Una Luna piena di Libri” organizzati presso la Libreria Luna di Sabbia nell’ambito degli appuntamenti letterari della “Trani t ...A chi chiedere un consiglio se si allena una squadra di calcio senza sapere nulla di calcio? A José Mourimho, ovvio! Ted Lasso, il protagonista della nuova serie comedy di Apple TV+, parla al telefono ...