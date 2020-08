Il vergognoso "sfogo" di Rubio: "Al Billionaire immigrati infetti" (Di martedì 25 agosto 2020) Federico Garau Gabriele Rubini torna a parlare dopo un apprezzabile periodo di silenzio: l'ironia sulle situazioni difficili vissute in Sicilia e Sardegna Che ci sia un problema di aumento di contagi da Coronavirus legato alla presenza di infetti tra i numerosi clandestini che hanno preso d'assalto le coste italiane probabilmente non è ancora chiaro a tutti, specie all'armata dei buonisti che trovano qualunque appiglio per difendere la politica dei porti aperti, proprio quella che sta mettendo in ginocchio gli hotspot della Sicilia e non solo: inevitabile che nell'esercito dei benpensanti maestri di vita ci sia anche chi, come Gabriele Rubini (in arte chef Rubio), riesce a fare dell'ironia con lo scopo di minimizzare la portata di tale situazione col raffronto tra la stessa ed i casi di positività registrati negli ultimi giorni ... Leggi su ilgiornale

CalcioWeb : Fermato dalla polizia perché nero, lo sfogo del #calciatore: “E’ vergognoso, questo è #razzismo. Siamo tutti stanch… -

Ultime Notizie dalla rete : vergognoso sfogo Il vergognoso "sfogo" di Rubio: "Al Billionaire immigrati infetti" il Giornale Reggia di Caserta, cavallo crolla e muore: ondata di indignazione

Reggia di Caserta: muore cavallo utilizzato per il trasporto delle carrozze. L’immagine dell’animale ha immediatamente fatto il giro del web provocando un’ondata di indignazione e innescando una serie ...

Minaccia con polpetta perchè i cani abbaiano: “un gesto così vergognoso proviene da persone altrettanto vergognose”

“I cani sono i migliori amici dell’uomo” è vero ma spesso purtroppo sono oggetto di fatti davvero spiacevoli. È quello che è successo a Ilaria Bartolomei, padrona di due cani, che vive nella frazione ...

Reggia di Caserta: muore cavallo utilizzato per il trasporto delle carrozze. L’immagine dell’animale ha immediatamente fatto il giro del web provocando un’ondata di indignazione e innescando una serie ...“I cani sono i migliori amici dell’uomo” è vero ma spesso purtroppo sono oggetto di fatti davvero spiacevoli. È quello che è successo a Ilaria Bartolomei, padrona di due cani, che vive nella frazione ...