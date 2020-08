“Il tampone è positivo”. Coronavirus, un’altra vip si è ammalata: “Ecco come mi sono accorta” (Di martedì 25 agosto 2020) Si allunga la lista di personaggi famosi positivi al Covid-19 dopo le vacanze in Sardegna. L’ultima ad ammalarsi è Antonella Mosetti, che si è concessa qualche giorno di relax con gli amici a Porto Cervo. Una volta rientrata a Roma, piuttosto allarmata dalla situazione, la Mosetti si è sottoposta al test sierologico. Il risultato è stato negativo ma per sicurezza l’ex ragazza di Non è la Rai ha fatto anche il tampone. tampone positivo che ha portato così la madre di Asia Nuccetelli a mettersi in quarantena. La soubrette ha poi raccontato tutto sui social network, invitando chi è stato in Costa Smeralda a smetterla di andare in giro infettando altre persone più deboli. La Sardegna è infatti diventata uno dei nuovi focolai della pandemia e la situazione ha spinto il Governo di ... Leggi su caffeinamagazine

