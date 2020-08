Il Segreto anticipazioni 26 agosto 2020: Martin è in pericolo di vita (Di martedì 25 agosto 2020) Il Segreto torna mercoledì 26 agosto 2020 su Canale 5 alle 15:45 circa con le repliche della prima stagione. Le anticipazioni danno Martin in pericolo di vita per via di Felisa. Il Segreto torna mercoledì 26 agosto 2020 su Canale 5, intorno alle 15:45, con le repliche della prima stagione. Martin è apparentemente in pericolo di vita, secondo le anticipazioni, e toccherà a Tristan salvarlo! Martin racconta nei dettagli a Tristan come ha visto Felisa uccidere suo fratello - come anticipa il promo dell'episodio 56 - mentre in carcere Pepa prende amaramente coscienza che aver confessato ad Angustias che ... Leggi su movieplayer

