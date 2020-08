Il re del lusso Pinault cerca migranti per i musei di Venezia. Idea per la Sicilia... (Di martedì 25 agosto 2020) Forse qualcuno dovrà mettere in contatto il miliardario Françoise Pinault e il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci. Sì, perché il mecenate transalpino cerca migranti da inserire come mediatori negli spazi museali di Palazzo Grassi e Punta della Dogana, a Venezia. Il progetto di Pinault si chiama "Altri Sguardi", ed è un bando di mediazione culturale museale rivolto a richiedenti asilo e rifugiati politici risiedenti nella città metropolitana di Venezia, che, dopo un periodo di formazione a cura dello staff di Palazzo Grassi, offre l'occasione di tenere delle visite guidate speciali per il pubblico. Fino a lunedì 14 settembre sarà possibile proporre la propria candidatura sul sito di Palazzo ... Leggi su iltempo

