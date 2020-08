Il placcaggio del ricercato è spettacolare. Ma l’azione è spropositata e i due poliziotti finiscono sotto inchiesta (Di martedì 25 agosto 2020) Si sono finti runner per cogliere di sorpresa Peter Foster, ritenuto responsabile di numerose truffe e di riciclaggio. L’uomo, un 57enne sovrappeso, stava portando a spasso i suoi cani quando gli agenti lo hanno letteralmente placcato, buttandolo sulla sabbia prima di ammanettarlo a favore di telecamera sulla Four Mile Beach, in Australia. L’operazione è stata giudicata spropositata rispetto al reale pericolo di fuga dell’uomo, sarebbe bastato dichiararlo in arresto, senza buttarlo a terra, così sull’episodio è stata aperta un’inchiesta L'articolo Il placcaggio del ricercato è spettacolare. Ma l’azione è spropositata e i due poliziotti finiscono sotto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il rugby torna ad essere protagonista anche in Italia. Il primo match in seguito alla pandemia sarà quello tra Benetton Treviso e Zebre valido per la 14/a giornata di Guinness Pro14, l'ex lega celtica ...

Scuole, si parte senza i doppi turni

Non andranno a fare lezione in palestra, ma con qualche disagio si dovranno per forza misurare i circa 2.300 alunni lupatotini delle scuole materne, elementari e medie alla ripresa delle attività scol ...

