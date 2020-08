Il Pd è coerente se vota No (Di martedì 25 agosto 2020) Nel dibattito pubblico circola l’argomento che la riduzione del numero dei parlamentari sia un obiettivo storico del riformismo istituzionale italiano e, tra i corollari, che il Partito Democratico l’abbia fatto proprio da decenni. Falso.La decontestualizzazione è una grave fallacia dell’argomentazione pubblica. Delle proposte di riforma che hanno avuto un certo seguito in parlamento o sono arrivate all’approvazione finale (per poi essere respinte dagli elettori) tutte - nessuna esclusa - prevedevano la riduzione del numero dei parlamentari nell’ambito e in conseguenza del superamento del bicameralismo paritario, il dato che le nostre due camere parlamentari sono, salvo piccole differenze, una doppione dell’altra. Ciò riguarda perfino la riforma del centro-destra del 2005, non certo priva di tratti populistici, bocciata dagli ... Leggi su huffingtonpost

edisonpaviles1 : RT @HuffPostItalia: Il Pd è coerente se vota No - HuffPostItalia : Il Pd è coerente se vota No - alessandrop543 : @6000sardine Care Sardine Bonaccini vota Si al referendum essendo persona seria e coerente. Vi considera veramente… - catenaaurea66 : @fabius10scudi Avete una pezza a colori per ogni occasione. Non vedete nemmeno il ridicolo di un partito che vota i… - fabius10scudi : @catenaaurea66 Non è strategia. È che un elettore della Lega non è un piddino o un grillonzo che pende dalle labbra… -

Ultime Notizie dalla rete : coerente vota Il Pd è coerente se vota No L'HuffPost Il Pd è coerente se vota No

Nel dibattito pubblico circola l’argomento che la riduzione del numero dei parlamentari sia un obiettivo storico del riformismo istituzionale italiano e, tra i corollari, che il Partito Democratico l’ ...

Referendum, Salvini voterà sì al taglio dei parlamentari: “Sono coerente, non come Pd e Renzi”

La Lega in Parlamento ha sostenuto la riforma che prevede il taglio del numero dei parlamentari. E ora il suo leader, Matteo Salvini, ribadisce il sì al referendum confermativo che si terrà il 20 e 21 ...

Nel dibattito pubblico circola l’argomento che la riduzione del numero dei parlamentari sia un obiettivo storico del riformismo istituzionale italiano e, tra i corollari, che il Partito Democratico l’ ...La Lega in Parlamento ha sostenuto la riforma che prevede il taglio del numero dei parlamentari. E ora il suo leader, Matteo Salvini, ribadisce il sì al referendum confermativo che si terrà il 20 e 21 ...