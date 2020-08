Il Partito Democratico guarda all'Europa: a sostegno di Ferrara arriva l'europarlamentare Picierno (Di martedì 25 agosto 2020) È arrivata in città anche l'Europarlamentare del Partito Democratico, Pina Picierno, per appoggiare la candidatura a sindaco di Diego Ferrara. Picierno ha partecipato questa mattina alla conferenza ... Leggi su chietitoday

maumartina : Io non credo a un ritorno del centro-sinistra col trattino come immagina Bettini. Servirebbe invece uno sforzo inno… - Linkiesta : Sul #referendum per il taglio dei parlamentari, ogni giorno c’è qualcuno che scappa o si converte al #No. Così l'es… - ilpost : Nella terza serata della convention del Partito Democratico statunitense, Barack Obama ha rivolto il discorso più p… - 51Pier : RT @LuceAlgida: Allora, seoncondo i sondaggi i 5S regalano Puglia e Marche alla Lega. Non hanno mai smesso di amarsi. Zingaretti ne prenda… - mariamacina : RT @Arturo_Parisi: ?.@mariolavia? “Ogni giorno qualcuno si converte al No, così l’esito del referendum è meno scontato del previsto” [Scon… -

Ultime Notizie dalla rete : Partito Democratico Il Partito Democratico guarda all'Europa: a sostegno di Ferrara arriva l'europarlamentare Picierno ChietiToday America2020: l'ipercinetico Trump e la cometa di Haley

AGI - Le campagne sono vinte (e perse) sul campo. Questa è la lezione che alla fine arriverà da America 2020. Non c'è coronavirus che tenga, dominano le forze che vide per la prima volta il genio di I ...

In 35 mila per votare i sindaci di otto Comuni padovani. Ecco tutti nomi, le liste complete e i programmi

Si va da Campodarsego senza il centrosinistra a Castelbaldo, con un unico candidato. A Casale di Scodosia si voterà nel primo anniversario della morte del sindaco in carica PADOVA. Otto comuni al voto ...

AGI - Le campagne sono vinte (e perse) sul campo. Questa è la lezione che alla fine arriverà da America 2020. Non c'è coronavirus che tenga, dominano le forze che vide per la prima volta il genio di I ...Si va da Campodarsego senza il centrosinistra a Castelbaldo, con un unico candidato. A Casale di Scodosia si voterà nel primo anniversario della morte del sindaco in carica PADOVA. Otto comuni al voto ...