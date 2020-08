Il parrucchiere dei vip ha il Covid: chiuso il salone, tamponi a tutti - (Di martedì 25 agosto 2020) Novella Toloni La star di Real Time si è sottoposta al tampone di rientro dalle vacanze in Sardegna e ora si trova in isolamento. chiuso il salone di Anzio, tamponi a tutti i dipendenti e alle clienti entrate in contatto con Federico C'è anche il nome di Federico Fashion Style nel lungo elenco di personaggi famosi che hanno contratto il coronavirus negli ultimi giorni. L'hair stylist più famoso del piccolo schermo ha annunciato di esser risultato positivo al tampone attraverso alcuni video condivisi con i suoi fan su Instagram. Anche lui, come gli altri, era rientrato da pochi giorni da una settimana di vacanze in terra sarda. A raccontare la scoperta e le sue condizioni di salute è stato lui stesso attraverso le storie del suo account Instagram: "Sono tornato a Roma dopo le ... Leggi su ilgiornale

Italia_Notizie : Il parrucchiere dei vip ha il Covid: chiuso il salone, tamponi a tutti - Agricolturabio1 : RT @jovinco82: @stocazzzzzo @Precipitevolis3 Ma te la immagini la vita di questa? Dal panettiere: - mi dai dei panini? + non ce ne paniddi… - stocazzzzzo : RT @jovinco82: @stocazzzzzo @Precipitevolis3 Ma te la immagini la vita di questa? Dal panettiere: - mi dai dei panini? + non ce ne paniddi… - jovinco82 : @stocazzzzzo @Precipitevolis3 Ma te la immagini la vita di questa? Dal panettiere: - mi dai dei panini? + non ce n… - esteemitalia : ??NEWS? Il parrucchiere dei vip 'Federico Fashion Style' si aggiunge all'elenco dei personaggi famosi che hanno con… -