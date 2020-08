Il Paradiso delle Signore, l’indiscrezione-bomba sul futuro della contessa: “Cosa farà Adelaide…” (Di martedì 25 agosto 2020) Grandi notizie per i fan del “Paradiso delle Signore”, la daily soap ambientata negli anni Sessanta arrivata alla quarta edizione che in questi anni ha riscosso un grande successo di pubblico. Dal settembre 2018 il format è cambiato e da fiction è diventata una vera e propria soap opera appassionando i telespettatori italiani grazie alle intricate vicende del famoso centro commerciale di Torino. Grandi risultati in fatto di ascolti per la fiction ispirata dall’undicesimo romanzo dello scrittore francese Émile Zola, che a causa dell’emergenza sanitaria aveva avuto uno stop. Dal 30 giugno il cast è tornato a lavoro per le riprese della nuova stagione che andrà in onda dal 7 settembre.



