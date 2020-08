Il nuovo singolo di Samuel è Tra Un Anno, in radio prima dell’album da solista (Di martedì 25 agosto 2020) Tra un Anno è il nuovo singolo di Samuel. Il brano sarà in radio dal 28 agosto e anticipa il secondo album da solista, che arriverà sul mercato a cominciare da gennaio 2021. La produzione del brano è affidata a Mace ed è la prima novità che giunge a tre anni da Il Codice Della Bellezza. Nel testo, tutte le insicurezze del futuro più vicino, quello che ci attende tra un Anno. A proposito del nuovo singolo, Samuel Romano ha dichiarato: "L’Anno scorso ero uno dei giudici di X Factor, in un salotto della musica televisiva. Esattamente un Anno dopo, sono in giro per piccoli festival in tutta Italia, a cercare di ... Leggi su optimagazine

